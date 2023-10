Lucca, Ed Sheeran raddoppia lo show: il primo concerto fa il tutto esaurito. Aggiunta il nuova data

Lucca, 21 ottobre 2023 – Per la prima volta nella storia del Lucca Summer Festival nell’edizione 2023 un artista raddoppia il suo concerto: Ed Sheeran si esibirà infatti sugli spalti delle Mura sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024, nelle uniche due date italiane del tour.

La seconda data di domenica 9 si aggiunge a quella di sabato 8, andata praticamente “sold out“ già in pre-sale, con 40mila biglietti polverizzati in due giorni. Vista l’enorme richiesta da parte dei fan italiani (e non solo) Sheeran ha deciso di fare due concerti consecutivi nella prestigiosa location lucchese e i biglietti per la nuova data sono già in vendita su TicketOne.

La pop star britannica inaugurerà dunque il Summer 2024 con questo doppio evento che si preannuncia come uno dei più importanti e attesi della nuova stagione in Italia. Vale ricordare i suoi 56 milioni di album e 150 milioni di singoli venduti in tutto il mondo. Fino ad oggi, il suo terzo album in studio “÷” rimane il disco più venduto di sempre da un artista maschile nel Regno Unito, mentre il suo singolo “Shape of You” mantiene ancora lo status di brano più ascoltato nella cronologia di Spotify.

Con sette album consecutivi al primo posto nel Regno Unito, ‘+’ (2011), ‘x’ (2014), ‘÷’ (2017), ‘No.6 Collaborations Project’ (2019), ‘=’ (2021), ‘-‘ (2023) e Autumn Variations (2023), Ed Sheeran continua ad affermarsi come una delle pop star più amate e richieste a livello globale. Tra le sue tante hit, “Bad Habits”, “Shivers”, “Thinking Out Loud”, “Shape of You”, “Castle on the Hill”: brani che fanno parte di un repertorio che dal 2011 continua a stupire, con un successo dopo l’altro.

Dopo il grandioso e monumentale tour di due anni concluso nel 2019, Sheeran tornerà quindi nel 2024 ad incantare il pubblico con i suoi vecchi successi e con le hit dell’ultimo album, nel “+ - = ÷ x Tour”, iniziato la scorsa estate e già “battezzato“ a Londra con cinque show consecutivi “sold out“ allo stadio di Wembley.

Non si può a questo punto non ricordare solo alcuni tra i tanti premi ricevuti da Ed in una dozzina d’anni di fortunata carriera: 1 Brit Billion Gold Award, 4 Grammy Awards, 4 Ivor Novello, 7 Brit Awards (incluse due vittorie consecutive per “Global Success” nel 2018 e nel 2019), 7 Billboard Awards, 4 Mtv Music Awards.

Con questo suo doppio show consecutivo non solo Ed Sheeran si aggiunge all’incredibile storia del Lucca Summer Festival e alle leggende che hanno calcato i suoi palchi e in particolare quello delle Mura, dai Rolling Stones a Roger Waters, da Elton John a Ennio Morricone e ai Blur, ma sarà il primo artista in assoluto a stabilire questo nuovo grande record.

Paolo Ceragioli