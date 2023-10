Ed Sheeran al Summer. Sugli spalti delle Mura l’unica data italiana della popstar inglese

Era nell’aria, preannunciato da qualche settimana da Mimmo D’Alessandro ed è arrivato, l’annuncio boom. Ed Sheeran ha scelto il Lucca Summer Festival per la sua unica data italiana del “+ - = ÷ x Tour (The mathematics tour)“ e sarà ospitato dalla location dei più grandi, gli spalti delle Mura storiche, sabato 8 giugno 2024, per quella che si annuncia come la grande anteprima dell’edizione 2024. La notizia ha già fatto ovviamente il giro del web ed è rimbalzata sui vari social, creando ovviamente grande attesa per l’inizio delle prevendite. A questo proposito, la presale di Radio105 scatterà dalle ore 9 di mercoledì 18 ottobre alle ore 23.59 di giovedì 19 ottobre: i biglietti saranno disponibili su 105.net. La vendita generale partirà venerdì 20 ottobre alle ore 11 su www.ticketone.it. I prezzi: gradinata laterale 130 euro + prevendita; prato A in piedi 100 + prevendita; prato B in piedi 78 + prevendita.

I numeri parlano per Sheeran: 56 milioni di album e 150 milioni di singoli venduti in tutto il mondo; 1 Brit Billion Gold Award, 4 Grammy, 4 Ivor Novello, 7 Brit Awards (incluse due vittorie consecutive per “Global Success” nel 2018 e nel 2019), 7 Billboard Awards e molto altro ancora tra i premi ricevuti. Il suo terzo album in studio “÷” rimane il disco più venduto di sempre da un artista maschile nel Regno Unito, mentre il suo singolo “Shape of You” mantiene ancora lo status di brano più ascoltato nella cronologia di Spotify. E poi sette album consecutivi al primo posto nel Regno Unito, curiosamente intitolati con i segni aritmetici: ‘+’ (2011), ‘x’ (2014), ‘÷’ (2017), ‘No.6 Collaborations Project’ (2019), ‘=’ (2021), ‘-‘ (2023) e Autumn Variations (2023). Tra le hits: “Bad Habits”, “Shivers”, “Thinking Out Loud”, “Shape of You”, “Castle on the Hill”, che dal 2011 ad oggi collezionano un successo dopo l’altro. Ed è diventato il primo artista solista britannico a rimanere 52 settimane, ovvero un anno intero, al numero 1 nella classifica ufficiale del Regno Unito, con solo Elvis Presley e The Beatles prima di lui.

Dopo il monumentale tour di due anni, concluso nel 2019, l’artista britannico è tornato a suonare dal vivo la scorsa estate, con cinque show consecutivi, naturalmente tutti “sold out“ allo stadio di Wembley di Londra. Sheeran, calcando il palco delle Mura, entrerà di diritto nella storia del Summer Festival, accostandosi ai più grandi, quali Rolling Stones, Roger Waters, Elton John, il maestro Ennio Morricone, Blur.

Siamo oggi solo a quota due concerti (l’altro nome già nel cast è quello di Rod Stewart), ma il Summer 2024 promette davvero scintille. Presto, però, sono attesi altri grandi annunci.

