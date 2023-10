Biglietti Ed Sheeran al Summer di Lucca: Aperta Biglietteria al Giglio

Apertura straordinaria della biglietteria del Lucca Summer Festival da oggi a venerdì al teatro del Giglio. L’annuncio del concerto che Ed Sheeran terrà l’8 giugno sugli spalti delle Mura ha infatti suscitato grande clamore tra gli appassionati di musica di tutta Italia. Anche a Lucca l’attesa è altissima e proprio per agevolare i lucchesi il Summer Festival ha deciso di procedere all’apertura straordinaria del suo punto vendita all’interno della biglietteria del Teatro del Giglio.

Sarà dunque possibile acquistare i biglietti del concerto di Ed Sheeran direttamente al Teatro

del Giglio a partire dalle 9 di oggi, in concomitanza con l’apertura delle vendite on line, fino alle ore 18 di stasera. Lo stesso anche domani e venerdì, biglietti permettendo: i 40mila posti andranno a ruba.

Quello di Ed Sheeran al Lucca Summer Festival sarà l’unico concerto che l’artista britannico terrà in Italia nel 2024. Con i suoi 56 milioni di album e 150 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, l’artista inglese ha ricevuto 1 BRIT Billion Gold Award, 4 Grammy, 4 Ivor Novello, 7 BRIT Awards (incluse due vittorie consecutive per “Global Success” nel 2018 e nel 2019), 7 Billboard Awards e molti altri premi.