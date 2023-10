"Live a Lucca: I Pinguini Tattici Nucleari e altri artisti da sogno"

"Se potessi scegliere chi faresti salire sul palco?". Il Lucca Summer Festival sembra appena concluso e già si parla di date speciali per il 2024. La data sicura di Rod Stewart e il fresco annuncio dell’unica tappa italiana per Ed Sheeran, fanno sì che, non solo la città, ma tutta Italia, resti in attesa dei prossimi annunci. Abbiamo colto l’occasione per curiosare tra i desideri dei cittadini, ala scoperta degli artisti da sogno che vorrebbero vedere sul palco.

"Io in questo periodo ascolto in loop i Pinguini Tattici Nucleari - ci racconta Caterina Bettmann - sarebbe bello se riuscissero a fare la data qui in città. In più ci vorrebbe un artista un po’ particolare che riesca a racchiudere più generazioni, tipo Bob Sinclair". "Sarebbe bello ospitassero dei giovani talenti italiani - spiega Lucia Matteoni - , come può essere Elodie o Tananai. Mi piacerebbe poter dare voce anche una giovane artista ancora poco conosciuta, Lola Young".

"Forse in pochi li ricordano - ci sottolinea speranzoso Stefano Turini - , ma i Blue hanno fatto dischi su dischi, mi ricordo da ragazzo li ascoltavo tutti i giorni. Sarebbe bello vederli in concerto". "Noi siamo la generazione z - ci raccontano Emma, Federica e Luana - . Siamo fan dei Pinguini Tattici Nucleari, di Cesare Cremonini e di Tiziano Ferro. Ma sarebbe bello anche avere un astro nascente come lo è Geolier. Vedere i propri idoli dal vivo li rende più reali e questo legame è molto prezioso. Quando un artista guarda il pubblico e sorride, sai che quella connessione è reale".

I concerti rappresentano un’esperienza straordinaria per i cittadini di tutte le età, un momento di condivisione di emozioni e di connessione con gli artisti preferiti.

Rebecca Graziano