L’ex primario Carlo Giraldi candidato Governatore

"Più di 12mila firme in 15 giorni, 13 sezioni su 13 completate, Forza del Popolo è al top in Toscana. Grazie a voi tutti". Lo scrive sui propri canali social il presidente Andrea Colombini, imprenditore musicale e direttore d’orchestra, già candidato a sindaco di Lucca, annunciando la presenza del partito alle elezioni del 12 e 13 ottobre.

Forza del Popolo che nel proprio programma rivendica il suo essere “No vax, no euro e no war“, per la corsa alla presidenza della Regione Toscana ha scelto come candidato Carlo Giraldi, medico anti vaccini ed ex primario di neuropsichiatria dell’ospedale di Lucca. Classe 1947, medico chirurgo, specialista in neurologia e psichiatria, Carlo Giraldi è fondatore e direttore scientifico del Centro Medico Amico. È membro del direttivo di Mille Medici per la Costituzione.

Per il collegio Lucca Versilia i candidati al consiglio regionale nella lista di Carlo Giraldi sono Franca Di Filippo, Angelo Del Pistoia, Elvira Amadio, Enrico Mazzi, Alessandra Ciabatti, Cosmo Di Domenico, Stefania Sberze, Luigi Mansi.

I temi prioritari sono quelli legati alla sanità, già al centro di un ciclo di conferenze itineranti che il medico ha tenuto in questi mesi nelle varie città toscane, dedicate appunto al tema della salute individuale e pubblica, a partire dall’attuale crisi economica finanziaria.