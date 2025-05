Lavori in Piazza Umberto I. Stop al transito delle auto. Da domani via al cantiere

Chiude al transito dei veicoli, per più di un mese, piazza Umberto I. Da domani partiranno, infatti, i lavori in via Vittorio Emanuele con interventi sui sotto-servizi (luce, acqua e fognature), successivo getto di calcestruzzo e posa della nuova pavimentazione in pietra. In piazza Umberto I saranno riposizionati i sanpietrini, mentre su via Farini si provvederà al completamento della pavimentazione. Su entrambi i lati della piazza, ovvero sia verso via Farini che via Garibaldi, sarà garantito il passaggio pedonale. Lungo via Vittorio Emanuele sarà consentito il parcheggio lungo gli stalli e il doppio senso di circolazione fino all’altezza della farmacia. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, infine, tutto rimarrà invariato, ad eccezione delle utenze in località La Barchetta che dovranno conferire i loro rifiuti presso il punto di racconta in via Vittorio Emanuele. Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Arianna De Cicco con la collaboratrice Sara Valdrighi. I lavori sono eseguiti dall’impresa edile stradale Panza S.r.l. e per le utenze da Gaia S.p.a., Toscana Energia S.p.a. e Enel Energia. Il progetto è a cura dello studio associato di architettura Gherardi e Lenzi. "Siamo abbastanza in linea con i tempi previsti – dichiara il sindaco Andrea Tagliasacchi – nonostante qualche giorno di pioggia che, inevitabilmente, ha rallentato i lavori. Ci tengo a ringraziare in particolar modo i commercianti e l’associazione che li rappresenta, per la preziosa collaborazione e il proficuo dialogo, i tecnici e gli operai che si stanno adoperando sul cantiere. L’obiettivo primario è quello di avere per la stagione estiva una piazza più bella e vivibile per i cittadini, pronta ad accogliere visitatori e turisti".

Dino Magistrelli