Lavori alla rete idrica. Investiti oltre 5 milioni per sostituire l’acquedotto

Oltre cinque milioni di euro già investiti per ammodernare l’acquedotto: con le opere già realizzate a S.Andrea in Caprile, Tassignano via Baccioni, Massa Macinaia e altri due per lavori che partiranno a breve.

Presentato in conferenza stampa, da Acque Spa, con il presidente Simone Millozzi e dal Comune, alla presenza del sindaco Giordano Del Chiaro e del vice con delega ai lavori pubblici Matteo Francesconi, lo stato dei lavori per migliorare il servizio e limitare le perdite che sono nell’ordine del 35%, minori rispetto alla media nazionale.

In alcuni casi sono state sostituite completamente le condotte ormai obsolete. E’ nato un piano di riqualificazione territoriale capillare, in risposta ai bisogni dei cittadini. Molti utenti che avevano il pozzo domestico come alternativa alla mancanza dell’acquedotto, adesso si stanno allacciando.

Vediamo la mappa dei nuovi interventi che partiranno a breve: un poker di lavori, tutti attualmente in fase di consegna alle ditte, che nel complesso porteranno al rinnovamento di quasi 4 chilometri e mezzo di acquedotto: riguarderanno via delle Tese a Marlia (investimento da 510mila euro, per la sostituzione di 1.380 metri di tubazioni), via della Ralle a Camigliano (690mila euro, 1.260 metri), via dei Pezzini a Gragnano (880mila euro, 1.430 metri) e via delle Querce a San Leonardo in Treponzio (160mila euro, 350 metri).

È invece appena cominciato il risanamento della rete idrica in via di Tiglio, uno degli interventi più attesi nel Compitese: i lavori, un milione di euro di investimento, interesseranno un tratto di 1.500 metri di acquedotto, nel tratto tra le intersezioni con via della Francese e via di San Ginese, dove nel 2024 era terminato un lavoro simile. Ed inoltre, a partire dal 2026 è in programma la sostituzione di un tratto di acquedotto a Tofori.

Capitolo viale Europa. Entrati nella fase finale anche i lavori per la realizzazione della nuova fognatura lungo viale Europa: il prossimo settembre riprenderanno le attività di microtunnelling, tecnologia che ove possibile consente di posare tubazioni senza scavare in superficie, senza impattare sulla viabilità principale, operazione sospesa per le cospicue precipitazioni.

Massimo Stefanini

