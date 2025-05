Domani lavori sulla rete idrica. Disagi in arrivo

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Montecatini, domani dalle 8.30 alle 13.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Bovio, Cappellini, Imbriani, Nizza, Balducci e Savi. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, venerdì 30 maggio, con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Si sono conclusi nei giorni scorsi, invece, i lavori di risanamento dell’acquedotto a Santa Lucia nel comune di Uzzano. Le attività hanno riguardato via Emilia Romagna e strade limitrofe, con la sostituzione di 500 metri di condotte idriche vetuste, mandate in pensione, a vantaggio di nuove tubazioni più performanti. Un investimento da 200mila euro per migliorare la sostenibilità, la qualità e la continuità del servizio. Il progetto, realizzato dal gestore idrico del Basso Valdarno e della Valdinievole in sinergia con l’amministrazione comunale, offrirà benefici concreti al sistema di distribuzione, riducendo al contempo sprechi e disagi legati alle frequenti perdite del passato. La tubazione di via Emilia-Romagna era infatti nota a tempo ai residenti e ad Acque per i frequenti guasti. Da qui la decisione di intervenire in modo definitivo.