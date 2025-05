Addio a Roberto Fambrini, Pescia piange il suo ex sindaco

Pescia (Pistoia), 28 maggio 2025 – Addio a Roberto Fambrini. Una morte improvvisa che ha turbato la comunità di Pescia che ha guidato da sindaco nei primi anni duemila. Una morte improvvisa che ha gettato nello sgomento i familiari e i numerosi amici. Rientrato dall’ufficio, come sempre in bicicletta, dopo pranzo si era sdraiato per un breve riposo dal quale, però, non si è più svegliato. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Titolare di un noto e apprezzato studio legale, era nato nell’agosto del 1956, e fin dal 1983 aveva iniziato la pratica professionale; innamorato della sua città, appassionato di politica, nel 2001, alla guida di una coalizione di centrodestra, era stato eletto sindaco: con i suoi 44 anni, il più giovane primo cittadino nella storia di Pescia. Un mandato che non era arrivato a termine: le dimissioni di un gruppo di consiglieri di maggioranza, nel luglio del 2003, aveva provocato il commissariamento, con l’insediamento dell’attuale assessore Vittorio De Cristofaro. Lascia la moglie Franca e il figlio Niccolò.