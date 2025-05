Voragine a Molin Nuovo: chi la ripara?

Chiesina Uzzanese o Borgo a Buggiano? Forse anche Uzzano e Ponte Buggianese? È il dilemma che affligge gli automobilisti che devono transitare nella frazione di Molin Nuovo nel punto dove i quattro comuni si incrociano e dove si trova una buca (nella foto) diventata ormai una voragine causata anche del maltempo, che oltre all’ incuria della manutenzione delle banchine rende pericolosa la viabilità. È proprio il cratere che si trova a bordo dell’incrocio che rende rischioso il rotolare degli pneumatici non solo per il transito delle automobili ma anche quello dei motocicli, le dimensioni della buca sono diventate enormi e nei periodi di pioggia non è possibile individuarla perché piena d’ acqua.

Il problema sembra sia rimbalzato da un Comune all’ altro, se non anche alla Provincia in quanto nessuno si occupa di affrontarlo, intanto chi deve transitare da quelle parti vuol alzare la voce. Da una verifica si evince che le buche sono le principali nemiche degli automobilisti e ancora di più dei motociclisti che possono provocare danni ai veicoli oltre a incidenti, eppure nonostante il decreto ministeriale numero 279 del 24 agosto scorso, entrato in vigore il 21 dicembre che afferma che sono state introdotte regole più restringenti per le strade e per la loro riparazione con opere di ripristino di questo fenomeno endemico presente su troppe strade, la normativa sembra caduta ne vuoto. Fatto sta che anche sono per qualche metro quadrato di asfalto nessuno sembra voglia prendere l’ iniziativa.

Stefano Incerpi