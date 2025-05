Il ’Tubone’ avanza verso ovest. Sono pronte a iniziare le attività del tratto Uzzano-Traversagna

Con un incontro cui hanno preso parte anche il presidente di Acque Spa, Simone Millozzi, e la direttrice dei lavori, Monica d’Onofrio, il sindaco Dino Cordio ha annunciato l’inizio dei lavori per il Tubone, che interesseranno 11 km di strade, dei quali 2.3 sul territorio comunale di Uzzano e i rimanenti nei Comuni di Buggiano e Massa e Cozzile, un intervento del costo di poco meno di 9 milioni di euro. "Si tratta di un intervento la cui programmazione è iniziata nel 2004 – ricorda il primo cittadino –una di quelle infrastrutture destinate a rimanere nel tempo. Così come accaduto, a suo tempo, per portare la fibra, ci si aspettano disagi importanti a circolazione e viabilità. Gli interventi interesseranno strade comunali recentemente già oggetto di lavori. Ci sarà, però, restituita una struttura che migliorerà la vita dei residenti, che avrà grande impatto. L’impegno che ci prendiamo e abbiamo chiesto ad Acque Spa di prendere è quello di ritrovare, al termine dei lavori, quello che andiamo a manomettere come quello che abbiamo lasciato".

L’operazione rinnova il sistemo fognario realizzando un maxi-collettore che convoglierà i reflui che arrivano al depuratore di Pieve a Nievole fino a quello di Santa Croce sull’Arno. "Andremo a dismettere una serie di depuratori – spiega Millozzi – ampliandone e rinnovandone altri, come quello di Pieve, che servirà questa zona". Il depuratore intercomunale pievarino, oltre a mantenere la funzione di raccolta e invio dei reflui della Valdinievole Ovest verso la zona del Cuoio, rimarrà parzialmente in attività, per garantire il ‘deflusso minimo vitale’ del Padule di Fucecchio e per fungere da ‘impianto di riserva’, per essere attivato in caso di problemi, riduzioni di portata o interventi di manutenzione sul Tubone. Nel tratto interessato dai lavori appena iniziati saranno dismessi i depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini, adeguando le centraline di Forone e Bellavista.

Gli interventi procederanno per lotti, con il traffico a senso unico alternato regolato da semafori. In settembre inizierà una nuova fase del lavoro che costringerà alla chiusura al traffico e a studiare viabilità alternative. Il lavoro interesserà tutto l’autunno-inverno e si chiuderà in primavera".

Emanuele Cutsodontis