Raccolta fondi ai centri Coop per addestrare cani guida

Il Lions Club Marliana Nievole Ombrone sarà presente con un proprio stand per due importanti appuntamenti: oggi dalle 9 alle 13 alla Coop di viale Adua in Pistoia e sabato 14 giugno dalle 9 alle 18 presso Ipercoop di Massa e Cozzile. Obiettivo: una raccolta fondi da destinare all’addestramento di cani guida per ipovedenti nel Centro Lions Cani Guida di Limbiate (MB), un centro di eccellenza a livello nazionale e internazionale. Un piccolo segno per un grande servizio alle tante persone che in questo modo potranno riacquisire una propria autonomia nella vita quotidiana. Un service in linea con la vocazione sul tema da parte dei Lions, portato avanti grazie anche alla straordinaria figura di Helen Keller, prima donna sordo-cieca a laurearsi negli Stati Uniti negli anni ‘20, dalla quale parti una campagna internazionale di sensibilizzazione al tema. Un service impreziosito anche dalla presenza di alcune piantine che accompagneranno le varie offerte ricevute, confezionate dai ragazzi con spettro autistico dell’Associazione Raggio Verde di Pistoia. "Un sincero ringraziamento - dicono i Lions di Marliana - ai presidenti Soci Coop di Pistoia e di Massa e Cozzile e alle relative direzioni dei due centri".

Giovanna La Porta