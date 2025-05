Lavori sulla Sr435. Dal 3 giugno transito chiuso all’altezza del Lago Azzurro

Proseguono i lavori sulla Sr 435 Rio Torto, all’altezza del Lago Azzurro. Ne dà notizia il sindaco Daniele Bettarini, spiegando che inizia una nuova e sostanziale fase del progetto: "Da martedì 3 giugno sarà chiuso il transito sulla strada e istituito il senso unico in direzione Pescia per via Buonarroti". Il traffico proveniente da Pescia–Santa Lucia dovrà utilizzare i percorsi alternativi che saranno debitamente segnalati dalla Provincia con apposita cartellonistica.

Il progetto riguarda la ristrutturazione e il consolidamento del ponte sul rio Torto lungo la strada regionale Lucchese tra Buggiano e Uzzano, all’altezza del lago Azzurro, dove questa settimana sono terminati gli scavi di Toscana Energia propedeutici all’intervento, che costa 330mila euro ed è stato affidato alla Polistrade Costruzioni Generali di Campi Bisenzio. "In merito al trasporto pubblico – spiega ancora Bettarini – in direzione Pescia rimarrà invariato, mentre da Pescia a Montecatini, nelle fasce orarie 6–8, 13–15 e 17.30–18.30, i mezzi transiteranno da Santa Lucia e dalla rotonda del CioniSport devieranno verso Molinaccio e Alberghi, scenderanno verso Chiesina e poi risaliranno dalla Livornese fino al semaforo del Full Stop". È qui che riprenderà l’usuale tragitto verso Montecatini. Gli utenti del trasporto pubblico del comune di Buggiano non dovranno affrontare modifiche delle fermate in direzione Pescia ma al ritorno da Pescia potranno scendere solo alla rotonda di Santa Lucia nelle fasce orarie sopracitate, oppure alla fermata del Full Stop in tutti gli orari in cui è attivo il servizio. Tutto questo, salvo ulteriori aggiornamenti, fino alla riapertura integrale della strada regionale prevista per fine luglio.

Giovanna La Porta