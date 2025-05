Rogo all’ex Sip, fascicolo in Procura. Da stabilire la presenza di reati

La procura di Pistoia ha aperto un fascicolo per valutare le cause effettive dell’incendio scoppiato poco prima dell’alba, martedì scorso, nel parcheggio in via Manin, davanti alla sede della Società di Soccorso Pubblico, con seri danni alla facciata della palazzina ex Telecom, subito confinante con lo spazio di sosta. Il fatto ha creato grande paura e sconcerto in città. Le indagini per appurare se si tratti della conseguenza o meno di qualche reato sono state affidate dalla procura all’ufficio di polizia giudiziaria del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Le fiamme sono partite da una Mercedes grigia in sosta vicino a un mezzo della Società di Soccorso Pubblico, che si trovava negli spazi riservati ai mezzi dell’associazione. La vettura dell’organizzazione di volontariato è andata completamente distrutta, mente un terzo veicolo nelle vicinanze ha riportato vari danni su una fiancata. Il fuoco si è propagato all’istante, arrivando a danneggiare in modo grave anche parte della palazzina ex Telecom, abbandonata da tempo immemore, talvolta occupata da sbandati di vario genere. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini che sono riusciti a gestire la situazione con grande professionalità. In via Manin sono arrivati anche i carabinieri. Nessuna persona, per fortuna, è rimasta coinvolta nel rogo.

L’indagine della pg del comando provinciale dei vigili del fuoco sarà fondamentale per definire le cause del fatto, sul quale, al momento, sono state fatte in città ipotesi di ogni genere. L’ultima parola, quindi, spetta a operatori altamente specializzati, in grado di rilevare tutti gli elementi in grado di definire con esattezza la dinamica dei fatti.

Daniele Bernardini