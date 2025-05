I 50 anni di Moschini da direttore della Filarmonica Ferruccio Nucci

Domenica 1° giugno, alle ore 21, in piazza del Santuario a Ponte Buggianese si terrà il concerto in occasione della Festa della Repubblica che quest’anno coincide con la ricorrenza del cinquantesimo anno di direzione della Filarmonica Nucci del maestro Pietro Moschini, la cui prima volta avvenne nell’agosto del 1975. La Banda di Ponte Buggianese, Società Filarmonica Ferruccio Nucci, si stava apprestando a eseguire il solito concerto estivo, nella piazza paesana, quando il maestro che al tempo la dirigeva, Averardo Masini, ebbe un improvviso problema di salute e si rese indisponibile. Proprio in quel periodo stava approcciandosi alle prime esperienze di direzione il giovane ventiduenne Pietro Moschini, da poco diplomato in tromba, con il massimo dei voti, al Conservatorio Cherubini di Firenze e da sempre componente della Banda (nella quale debuttò a soli 12 anni).

Nonostante l’inesperienza ed il poco tempo per prepararsi, il Maestro Pietro Moschini non si tirò indietro. Quella fu l’occasione per mettersi in gioco e per prendere le redini della Banda. Il concerto fu un grande successo e da allora Moschini ha diretto ininterrottamente, per ben 50 anni, il sodalizio andistico di Ponte Buggianese.

Il concerto sarà l’occasione per festeggiare questo grande traguardo, unico nel suo genere, testimonianza di una dedizione e di un amore totale per l’associazione.

"Pietro Moschini ha fatto nella sua vita e per la comunità del nostro territorio – commmenta il sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi –, come professore di musica alle scuole medie per oltre 42 anni, assessore del Comune di Ponte Buggianese per tre mandati, di cui uno con la carica di vicesindaco, direttore artistico di molti gruppi musicali della Valdinievole e non solo, tali da meritare ben altri riconoscimenti che una semplice celebrazione".