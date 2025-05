Cade dalla moto all’alba e muore, camionista stava andando al lavoro. Chi è la vittima

Lamporecchio (Pistoia), 29 maggio 2025 – Ancora sangue sulle nostre strade. All’alba di ieri, poco dopo le cinque, si è verificato un gravissimo incidente, avvenuto sulla via provinciale Lucchese, all’altezza del paese di Masotti, tra Serravalle e Pistoia, dove è morto un uomo di 65 anni di Lamporecchio. Si chiamava Michele Canneti e avrebbe compiuto gli anni domani. Era nato il 30 maggio del 1960. Sulla dinamica di questa ennesima tragedia sono in corso gli accertamenti svolti dai carabinieri. Quella che riportiamo è quindi soltanto una prima ricostruzione. Canneti ieri mattina era alla guida della sua moto si stava dirigendo verso Pistoia, probabilmente stava andando a lavorare. Sarebbe caduto all’improvviso, poco prima del distributore del paese e non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Non si esclude tuttavia che possa essere stato vittima di un malore in seguito al quale avrebbe perso il controllo della moto, che si è fermata a qualche metro di distanza.

Michele Canneti ha perso la vita mentre stava andando a lavoro, lungo la strada provinciale lucchese da Serravalle in direzione Pistoia

Immediato l’allarme al 118 da parte di alcuni automobilisti. Sul posto è intervenuta la squadra della Misericordia di Pistoia, subito raggiunta dall’equipaggio dell’automedica di Pistoia con medico e infermiere. I soccorritori hanno trovato l’uomo incastrato sotto il guard rail e con alcuni traumi. Le sue condizioni sono apparse subito particolarmente critiche e sono iniziate subito tutte le manovre di rianimazione che si sono protratte per circa un’ora. Ma i soccorritori si sono dovuti arrendere, perché quel cuore non è ripartito.

Dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale San Jacopo dal servizio funebre della Misericordia di Pistoia. Non sarà necessaria l’autopsia. Il traffico ha risentito a lungo del tragico incidente. La notizia dell’improvvisa morte di Michele Canneti è iniziata a circolare a Lamporecchio nella tarda mattinata. Era abbastanza conosciuto nella comunità. Originario della frazione di Porciano, da diverso tempo, insieme alla moglie e altri parenti, si era trasferito sempre sulla collina del Montalbano, a Lamporecchio a poche decine di metri dalla struttura che ospita la Residenza per anziani. Non aveva figli. Ha lavorato per diversi anni in un’azienda di movimento terra a Lamporecchio. Poi si era messo in proprio e poi camionista.

Ultimamente stava lavorando nel pratese e probabilmente era a Prato che stava andando, alle cinque di ieri mattina. In queste ore la famiglia, sprofondata in questo gravissimo lutto, stabilirà le modalità del funerale.