Sicurezza idraulica: l’investimento. Sei milioni per la Valdinievole

C’è il via libera per tre opere importanti per la sicurezza idraulica della Valdinievole. Sono state infatti assegnate le risorse per la progettazione esecutiva e la realizzazione di tre interventi presentati dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno in aree fortemente antropizzate, per un investimento complessivo 6 milioni di euro. Riguarderanno il Torrente Nievole nei Comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme e Serravalle Pistoiese e il Torrente Borra nei Comuni di Massa e Cozzile e Montecatini Terme.

"I fondi arrivano, attraverso la Regione, dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il ministero della Protezione Civile e le Politiche del Mare – spiega Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno -. Con l’ordinanza commissariale 38 del 10 marzo 2025 il presidente Giani, in qualità di Commissario del governo contro il dissesto idrogeologico, ha approvato l’elenco di interventi. Siamo pronti a partire".

Il primo intervento ha come obiettivo l’adeguamento funzionale delle arginature del Torrente Nievole nel tratto antropizzato nei Comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme e Serravalle Pistoiese per un investimento di 4 milioni e 350 mila euro. Il progetto prevede il ringrosso di entrambe le arginature, con ampliamento delle sommità anche mediante un lieve spostamento del tracciato dell’alveo. Questo consentirà di garantire la stabilità e l’impermeabilità del corpo arginale e, contemporaneamente, permettere il transito con mezzi per le ordinarie operazioni di manutenzione ed il corretto presidio idraulico. I lavori partiranno fra 3 anni e mezzo.

Gli altri due interventi riguardano l’adeguamento funzionale del Torrente Borra tra i Comuni di Massa e Cozzile e Montecatini Terme. L’obiettivo dei lavori, che inizieranno fra 2 anni e 4 mesi, è minimizzare il rischio di rotte d’argine o sifonamenti. Quello da 1 milione e 260mila euro riguarda un’area fortemente esposta per la vicinanza di negozi, abitazioni ed infrastrutture e prevede il rinforzo delle murature e delle arginature in terra. Il secondo, da 390mila euro, coinvolge un’area densamente abitata e prevede il rinforzo delle arginature. Anche in questo caso, ove possibile, le dimensioni delle arginature saranno adeguate in modo da consentire il passaggio ai mezzi per le ordinarie operazioni di manutenzione e presidio idraulico.