Lavori al ponte sull’Edron: "Viabilità messa a rischio". Denuncia della minoranza

Per i lavori al ponte sull’Edron nel Comune di Camporgiano disagi in vista. E’ quanto afferma in una nota il gruppo consiliare di minoranza "Camporgiano domani" con il capogruppo Elio Satti Bravi. "La Provincia - si legge - ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Edron, lungo la strada regionale 445 in località Piastrella. I lavori inizieranno probabilmente a luglio. L’intervento, seppur necessario, rischia di avere, però, un impatto significativo sulla vita quotidiana degli abitanti. Il cantiere, la cui durata non è ancora certa, prevede anche periodi di chiusura totale del ponte, interrompendo così la circolazione sulla 445 e dividendo il Comune in due parti.

Le frazioni di Poggio, Filicaia e Sillicano resteranno scollegate da Camporgiano capoluogo. I cittadini dovranno affrontare forti disagi per raggiungere gli uffici comunali, il medico di famiglia e i principali esercizi commerciali, quasi tutti concentrati nel capoluogo. E se la chiusura dovesse prolungarsi fino all’apertura delle scuole, tutte accentrate in Camporgiano, il disagio coinvolgerà anche i ragazzi delle elementari e delle medie. Non solo: anche le attività economiche, i ristoranti e le strutture ricettive, tutte situate nella parte nord del Comune subiranno una riduzione dell’accessibilità, con ricadute sul turismo locale". Intanto per affrontare la situazione, su iniziativa del gruppo consiliare di minoranza "Camporgiano domani", è stata promossa l’istituzione di un gruppo misto, con rappresentanti di maggioranza e opposizione, incaricato di studiare soluzioni viarie alternative.

Il suddetto gruppo ha effettuato un sopralluogo e sta preparando tre proposte da sottoporre alla Provincia, nella speranza di evitare l’isolamento delle frazioni dal capoluogo e mantenere la connessione tra le due parti del Comune. I tecnici e amministratori della provincia di Lucca saranno a Camporgiano nei prossimi giorni per esprimere un parere sulle proposte presentate. "In attesa di questo parere- conclude la minoranza-, cittadini e imprese restano in allerta. La chiusura dell’unica arteria che collega sud e nord del territorio potrebbe causare disagi pesanti e prolungati e per questo va evitata".

Dino Magistrelli