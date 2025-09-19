La passione dei funghi può tradire: sei persone salvate nei boschi in poche ore

Lucca, 19 settembre 2025 - Una giornata di intensa attività per la sala operativa dei vigili del fuoco di Lucca, che dalle ultime ore del mattino si è trovata a gestire numerose richieste di soccorso. La maggior parte delle chiamate proveniva da persone anziane, quasi tutte settantenni, cadute o smarrite nei boschi della Lucchesia.

Un intervento del Soccorso Alpino. I vigili del fuoco insieme al Sast sono intervenuti diverse volte in poche ore in Lucchesia

Soccorso Alpino e vigili del fuoco in azione

Il lavoro congiunto tra le squadre di terra dei vigili del fuoco e il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano ha permesso di portare assistenza a diverse persone in difficoltà. A Barga due turisti hanno richiesto aiuto, uno dei quali era caduto; a Brandeglio altre due persone si sono affaticate lungo i sentieri boschivi; ulteriori interventi sono stati effettuati a Pariana e a Pescaglia, dove due cercatori di funghi si erano smarriti.

In tutti i casi i soccorritori sono riusciti a individuare rapidamente le persone coinvolte, a prestare loro le cure necessarie e a riaccompagnarle in sicurezza alle rispettive automobili.

I consigli per non perdersi

Sono giorni difficili dunque. Spesso le persone che si avventurano nei sentieri non lo fanno con le dovute cautele e soprattutto con l’equipaggiamento adatto. Le scarpe in particolare sono importanti. Così come è fondamentale informare i propri familiari o amici dell’itinerario che si intende percorrere, specificando le località. Evitare le zone poco conosciute e la raccolta notturna. Anche avventurarsi troppo lontano dai sentieri battuti non è consigliabile.