Bernhard Scholz
Cronaca
20 ago 2025
MASSIMO STEFANINI
Cronaca
La Lega chiede più attenzione per il commercio locale

"Bisogna occuparsi del commercio sempre". Parole del consigliere di opposizione ad Altopascio, in quota Lega, Simone Marconi il quale aggiunge:...

L’interno di un negozio di abbigliamento (foto di archivio)

Per approfondire:

"Bisogna occuparsi del commercio sempre". Parole del consigliere di opposizione ad Altopascio, in quota Lega, Simone Marconi il quale aggiunge: "Sono passati esattamente nove anni dal suo insediamento a sindaco per arrivare al primo annuncio di Sara D’Ambrosio su aiuti di maggiori incentivi per il commercio locale ed arrivare a farlo adesso, perché ce lo ha dimostrato il luglio altopascese. Tutto ciò è paradossale e la dice lunga sulla visione dell’amministrazione – dichiara l’esponente del partito di Salvini - e ritengo che i nostri commercianti non hanno bisogno di dimostrare nulla e meritano rispetto tutto l’anno. Ricordo inoltre che l’Imu alla aliquota massima l’hanno lasciata loro così come la tari, suolo pubblico, tassa pubblicitaria, cavilli edilizi".

"Da parte mia comunque – conclude Marconi - c’è tutta la disponibilità a trovare soluzioni condivise. Se la maggioranza lo vorrà sono a disposizione a dare il mio contributo per il bene della nostra amata comunità. Le saracinesche abbassate fanno male a tutti e più se ne alzano, più possiamo avere un ritorno in termini economici e in sicurezza del territorio".

La maggiore apertura di nuove attività dimostra quanto un territorio abbia appeal in materia. Qualche apertura c’è stata di recente: una pasticceria, Amletina è il primo pnto vendita del gruppo in Toscana. Poi una piadineria, tutto in via delle Cerbaie, che sta diventando il vero polo del terziario. Ma è vero che in questa partita doppia, probabilmente sono di più le attività produttive che hanno chiuso definitivamente.

Ma.Ste.

