La Gaudats Junk band. A “Mandorla“ musica eco

L’ultimo appuntamento di “Pianostrada. Incontrarsi a Mandorla...D’estate!” è in programma stasera alle 18.30: il cortile di Mandorla in via accoglierà i musicisti e i cantanti della “Gaudats Junk band” che porteranno in scena il loro repertorio di brani, sia italiani sia stranieri, rivisitati in chiave “junk”.

Un progetto musicale che nasce dall’esperienza di Daniele Guidotti, molto sensibile verso il tema dell’ambiente e della sua salvaguardia. Unendo le sue competenze musicali a quelle artigiane ha deciso di fabbricare vari strumenti da materiali di recupero destinati al rifiuto, come cassette in plastica e pentole. Nella costruzione di questi strumenti è stato formato e coinvolto un gruppo di musicisti che li facessero suonare: è da qua che nasce la “Gaudats Junk Band”, dal soprannome d’infanzia proprio di Daniele, con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio sul tema della salvaguardia dell’ambiente e di “restituire al territorio ed a chi ne fa parte la gioia e l’entusiasmo di poter essere soggetti attivi e divertiti del mondo” come ricordano loro.

Ad esibirsi saranno tutti i componenti della band, dai musicisti al frontman fino ai vocalist, in un loro classico spettacolo, emozionante ed energico, aperto anche ai partecipanti di “Orizzonti del terzo settore. L’Italia che ricuce” la Summer School promossa da Cesvot, Scuola Superiore Sant’Anna e Centro di ricerca “Maria Eletta Martini” - MEM che si svolge a Lucca da giovedì 11 a sabato 13 settembre.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita per cinquanta persone nello spazio esterno dell’edificio di Via Elisa che accoglie persone adulte con disabilità, facilitando l’incontro della città con chi in quella casa ci vive. Si svolgono nella struttura promossa dalla Fondazione per la Coesione Sociale in collaborazione con la Fondazione Fahre Impresa Sociale e Anffas grazie ad un progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Per più informazioni, consultare direttamente il sito ufficiale online www.fondazionecoesionesociale.it.