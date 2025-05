Gara di solidarietà nelle farmacie, si raccolgono prodotti per l’infanzia

Lucca, 6 maggio 2025 – “Adotta una mamma e il suo bambino“ compie tre anni. A dare ali al progetto, da sempre, Patrizia Giannoni, presidente dell’associazione Consulenza per la Famiglia. Partners fondamentali sono le farmacie, ben 24, che aderiscono nella veste di punto di raccolta dei prodotti per l’infanzia, sia di tipo alimentare che per l’igiene, per la fascia dei più piccoli da zero a due anni. A presentare l’edizione di quest’anno anche Daniela Volla, referente dell’iniziativa, e Paola Morelli, responsabile dell’area materno infantile. Una “rete“ che fa sempre gol, in nome della solidarietà.

“Il progetto nel tempo è cresciuto spontaneamente, grazie a una massiccia attenzione di chi dimostra nei fatti di aver compreso l’intento della nostra missione. Tra l’altro quest’anno hanno aderito tutte le farmacie comunali del territorio, nessuna esclusa, più molte farmacie private – spiega Daniela Volla –. L’iniziativa “Adotta una mamma e il suo bambino“ nasce dal bisogno che abbiamo di aiutare le mamme sul territorio con i loro bambini da 0 a 2 anni. Raccogliamo prodotti che sono pannolini, prodotti per l’igiene, omogenizzati, e tutto ciò che può essere utile in questa fase di crescita. La nostra responsabile del area materno infantile è quella che si occupa materialmente di tutta l’organizzazione di questa raccolta”. Alla chiamata anche l’anno scorso furono in tanti a rispondere. L’associazione arrivò a riempire 40 scatoloni di prodotti alimentari e sanitari. Un grande successo determinante per sostenere l’operato quotidiano di Consulenza per la Famiglia, considerando l’alto costo dei prodotti. Un pacco infatti ha un valore di 70 euro mentre il piccolo corredo regalato ai bambini appena nati ha un costo per l’associazione di 120-130euro.

“Noi seguiamo attualmente 67 famiglie, con bambini da 0 a 2 anni e anche con i fratellini più grandi – dice la responsabile dell’area materno infantile, Paola Morelli -. Quello che forniamo noi è un aiuto nell’accoglienza e nell’ascolto, cercando di capire le esigenze e le necessità di queste famiglie. C’è anche un aiuto economico, sotto forma di un pacco mensile che viene assegnato a seconda delle loro richieste. Alla nostra sede di San Vito riceviamo le mamme con i bambini ogni prima settimana del mese, ogni giorno, mattina e pomeriggio. Ognuno ha il suo appuntamento e il suo spazio entro il quale ci adoperiamo per creare un rapporto vero di fiducia e di ascolto. Questo è l’impegno che mettiamo in campo ogni giorno“.

