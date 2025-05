Niente manzo nei croccantini ma insetti: la ricetta del pet-food sostenibile è italiana

Roma, 1 maggio 2025 – C’è una sola italiana tra le otto startup selezionate per l’edizione 2025 di Amazon sustainability accelerator, il programma che supporta le imprese emergenti nella costruzione di un futuro più sostenibile grazie a sovvenzioni, workshop, mentorship specializzate da parte di Amazon e risorse informatiche: si chiama Hygge e si occupa di alimentazione personalizzata per cani. Fondata nel 2021 a Capannori, in provincia di Lucca, da Martina Terigi e Giada Iacopini - giovani avvocatesse toscane, accomunate dalla passione per i cani e dall’attenzione all’ambiente – la startup è specializzata nella produzione di cibi per animali domestici con l’uso di ingredienti di qualità, provenienti da filiere locali.

Il claim? “La ricetta della felicità”

L’idea della startup è nata – lo dichiarano le stesse co-founder nel sito web ufficiale – dall’esigenza di creare “la crocchetta perfetta per i nostri cani”, dopo aver riscontrato diversi problemi di salute dovuti proprio a un’alimentazione sbagliata. La soluzione è arrivata con la ricerca di materie prime di qualità e, soprattutto, con la personalizzazione dei prodotti, che sono in grado di adeguarsi alle caratteristiche diverse di ciascun animale. Nasce così “la ricetta della felicità”: un pet food sostenibile, monoproteico, ricco di ingredienti naturali, con ricette studiate in collaborazione con veterinari e nutrizionisti.

Cosa significa ‘Hygge’

Il termine Hygge deriva dal danese e può essere tradotto come “sensazione di accoglienza, familiarità, comodità e benessere che proviamo quando ci sentiamo in armonia con quello che ci circonda”. "Pensiamo che ogni singolo momento che trascorriamo con i nostri ‘pet’ debba essere ‘hygge’ - dichiarano ancora le co-founder -. La nostra startup si rivolge a tutti coloro che reputano il cane un vero e proprio membro della famiglia e prestano particolare attenzione al rispetto ambientale, cercando soluzioni a un impatto il più possibile ridotto. Questo target di utenti, come dimostrano i sondaggi, è in crescita esponenziale e il mercato del pet food in Italia appare vivace e in continuo fermento”. Anche il team della startup è cresciuto rispetto alla sua fondazione: ora ne fanno parte anche Samuele Nannini, che riveste il ruolo di Ceo, Clarissa Nannini e Rebecca Ottanelli.

Pet food sostenibile

Hygge propone un'alimentazione sostenibile e personalizzata sulle esigenze nutrizionali dei pet, con lo scopo di ridurre fino al 60% l’impronta ambientale di ciascun cliente. Gli alimenti sono prevalentemente a base di proteina di insetto: sin dalla sua nascita, infatti, la startup ha scelto di non inserire carne di manzo nelle proprie ricette (gli allevamenti intensivi di bovini sono in cima alla piramide dei produttori di Co2) e di utilizzare solo packaging riciclabili nella carta. La proteina di insetto si è rivelata ottimale per far fronte alla crescente richiesta di cibi ipoallergenici e altamente digeribili e, al contempo, consente il taglio delle emissioni inquinanti, nonché un minor consumo di suolo e acqua. La fornitura di pet food personalizzato avviene grazie un algoritmo online, che processa le risposte a un questionario e orienta i proprietari dei cani verso le crocchette più adatte al proprio animale. L’operazione avviene con il supporto di un team di veterinari. Presto, l’offerta di pet food comprenderà anche alimenti specifici per i gatti.

Il programma europeo di Amazon

Giunto alla quarta edizione, il programma di accelerazione lanciato dal colosso dell’e-commerce è realizzato in collaborazione con l’agenzia europea per l’innovazione climatica, Climate-Kic, e con i consulenti di strategia innovativa di Growth studio: ha l’obiettivo di aiutare le startup a crescere e sviluppare i propri piani aziendali. Hygge, come le altre 7 realtà europee selezionate dal programma, riceverà da Amazon una sovvenzione a fondo perduto, la partecipazione a workshop condotti da esperti e una mentorship specializzata, con la possibilità di accedere a risorse informatiche avanzate grazie ad Amazon web services. Nel 2022, la startup toscana aveva chiuso con successo un aumento di capitale da 300mila euro, sottoscritto da Prana ventures, fondo di venture capital specializzato in investimenti nella fase seed e post-seed guidato da Alessio Semoli e Lisa Di Sevo, assieme a un pool di business angel. Come ha dichiarato il ceo Nannini, Hygge è pronta, ora, "a scrivere un nuovo capitolo della propria crescita, sempre nel segno dell’innovazione sostenibile”.