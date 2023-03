L'azienda cambia proprietà, il titolare dà un "premio fedeltà" ai suoi 156 dipendenti

Altopascio (Lucca), 10 marzo 2023 - Giannino Distribuzione spa è un marchio storico nel campo della vendita all’ingrosso del settore tessile e dell’abbigliamento; nel suo magazzino di Altopascio può contare su una superficie di 25mila metri quadri nei quali dalla sua fondazione, oltre 100 anni fa, offre una vasta gamma di prodotti selezionati dal proprio personale, un team attento e qualificato di professionisti.

Da poco la società è passata di mano: la famiglia Fantozzi, le sorelle Giovanna, Rita e Serena, Chiara, e il presidente Pierpaolo Viti, in una prima fase hanno ceduto alla concorrente Prati srl, di Forlì, il 51% delle quote societarie, cessione che si definirà completamente entro la fine dell’anno. Una scelta fatta per garantire la continuità del marchio fondato da Virgilio Fantozzi e, soprattutto, il lavoro ai 156 dipendenti.

La famiglia si è prodigata per tutelare tutti quei lavoratori che, nel corso degli anni, hanno dato un importante contributo alla crescita dell’azienda. E nei giorni scorsi gli stipendiati hanno ricevuto una bella sorpresa. Tutti quanti si sono ritrovati in busta paga un sostanzioso ‘regalo’ di ringraziamento, da parte della famiglia Fantozzi e del presidente uscente Viti. Per premiare la fedeltà e la collaborazione dei propri collaboratori in tutti questi anni, infatti, la proprietà ha fatto trovare in busta paga un premio a sorpresa per tutti i 156 dipendenti: un premio extra come ringraziamento e saluto in vista dell’entrata della nuova proprietà. Alla proprietà vanno i ringraziamenti da parte di tutti i dipendenti per il nobile gesto compiuto, ormai sempre più raro e gradito, specialmente in periodi difficili come quelli che stiamo vivendo.