Stati generali del turismo: “Lucca è meta affermata a livello internazionale. Siamo a più 8% di arrivi“

Lucca, 24 settembre 2024 – Sono convocati per mercoledì 23 ottobre a Palazzo Guinigi gli Stati Generali del Turismo, coordinati e organizzati dall’assessore Remo Santini e dall’ufficio comunale competente, per un intenso e produttivo confronto con gli operatori di settore ed i soggetti interessati.

Un evento che, come già annunciato nelle scorse settimane, sarà utile per fare il punto della situazione e progettare il futuro verso un’offerta cittadina di sempre maggior pregio e contraddistinta da un’accoglienza di qualità, attraverso spunti, suggerimenti ed una costante collaborazione con gli addetti ai lavori del comparto.

Durante l’incontro, che si svilupperà nell’intera giornata, interverrà, dopo i saluti istituzionali, Alessandro Tortelli, Direttore Scientifico del Centro Studi Turistici di Firenze, che presenterà un approfondito rapporto sul turismo a Lucca con un’analisi dei movimenti turistici (arrivi e presenze) e con una valutazione della reputazione digitale della città e del territorio.

Verranno analizzati anche i trend estivi e gli ultimi dati certi e diffusi, che nei primi sei mesi del 2024 hanno fatto registrare una crescita dell’8% per quanto riguarda gli arrivi sul territorio comunale ed un incremento delle presenze pari al 7%. Numeri che evidenziano e confermano il posizionamento di Lucca tra le più affermate mete turistiche italiane a livello internazionale.

“Nei primi due anni di mandato – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini – ci siamo concentrati sulla promozione internazionale, guadagnando forza mediatica e l’attenzione delle principali testate giornalistiche di tv e carta stampata, lavorando inoltre per consolidare la reputazione di Lucca, puntando sui suoi simboli: le Mura, le piazze, le chiese, i musei ma anche gli itinerari fuori dalla cerchia urbana, attraverso sinergie e importanti collaborazioni con realtà vicine. Stiamo infatti assistendo – prosegue - ad un movimento cospicuo di flussi turistici, che deve fare rima con identità della città quale elemento fondamentale per far sì che il territorio conservi le proprie caratteristiche senza che vengano stravolte. Con gli Stati Generali del Turismo puntiamo adesso ad affinare la strategia, rafforzando il confronto con gli operatori del settore e raccogliendo eventuali spunti che potranno rivelarsi utili ed efficaci, con prospettive sempre più ambiziose, all’altezza della bellezza e delle potenzialità del nostro territorio”.

Agli Stati Generali del Turismo, a cui prenderanno parte il sindaco Mario Pardini e gli assessori Paola Granucci e Mia Pisano (oltre alle autorità e istituzioni cittadine), sono chiamati a partecipare tutti gli operatori di settore e gli addetti ai lavori, oltre alle associazioni che abbiano interesse ad intervenire sul tema e portare nuove proposte.

Per partecipare all’evento o avere maggiori informazioni è sufficiente contattare telefonicamente l’ufficio Turismo del Comune di Lucca al tel. 0583 442653, oppure inviare una mail all’indirizzo di posta [email protected] inserendo come oggetto “Stati Generali del Turismo” e indicando nome, cognome, qualifica e recapito telefonico.