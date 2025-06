Incidente in A11, auto ribaltata e persone ferite: intervento dell’elisoccorso

Capannori (Lucca), 4 giugno 2025 – Paura sull’autostrada A11 Firenze-Mare per un incidente accaduto all’altezza di Capannori in direzione Firenze. Un’auto si è ribaltata nel tamponamento con un altro mezzo. Almeno due le persone che sono state soccorse, dopo le chiamate di allarme partite dagli altri automobilisti.

Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. In campo anche l’elisoccorso, che ha trasportato una persona all’ospedale Careggi di Firenze, mentre un’altra è stata trasferita all’ospedale di Lucca. La carreggiata in direzione Firenze è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi. Questo ha provocato code e disagi per gli automobilisti, che hanno dovuto attendere a lungo prima dello sblocco del traffico.