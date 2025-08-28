Il “Puccini Opera“ premiato in Messico

LUCCAIl Puccini International Opera Composition Course, organizzato dal Puccini International Opera Composition Academy Lucca e dalla associazione lucchese di musica contemporanea Cluster con la direzione artistica di Girolamo Deraco, continua a far parlare di sé a livello internazionale. È di questi giorni la notizia del premio vinto in Messico, indetto dall’Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura - Instituo Nacional de Música y Ópera (l’importantissimo Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez giunto al 47° anno). Il premio era riservato a progetti di musica dei nostri giorni da proporre in uno spettacolo in prima assoluta e l’idea di partecipare è nata in seno al corso di composizione lucchese, dato che il concerto dei vincitori, che verrà affidato al Noodus Ensamble di Monterrey diretto da Eduardo Caballero, vedrà l’esecuzione di brani di Girolamo Deraco, Antonio Agostini (italia), Diego Sanchéz Haase (Paraguay, Lupino Caballero (Messico). Tutti docenti del PUCCINI IOCAL, compreso Eduardo Caballero che questa volta apparirà in veste di direttore. Da rilevare che nel progetto è stato inserito anche un brano di Daniel Toledo di Cuba, uno degli allievi del corso di composizione lirica lucchese, a conferma della validità di questo corso intitolato a Giacomo Puccini, giunto alla ottava edizione allestendo più di ottanta nuove opere liriche da camera.