Attestati agli allievi del nono corso “Puccini International Opera Composition“

L’assessore alla cultura Ma Pisano ha consegnato a Palazzo Orsetti gli attestati di partecipazione agli allievi che hanno frequentato il 9° Puccini International Opera Composition Course, organizzato dal Puccini International Opera Composition Academy e dalla associazione lucchese di musica contemporanea Cluster con la direzione artistica di Girolamo Deraco. Un corso internazionale itinerante, diviso tra Lucca e la cittadina marchigiana di Ostra con la partecipazione di giovani compositori da Italia, Spagna, Singapore, Messico, Canada, USA, che hanno sviluppato i loro progetti lirici con docenti di fama internazionale. I progetti si concretizzeranno a maggio 2026, quando verranno messi in scena in prima mondiale al Puccini Chamber opera Festival. Un progetto unico al mondo che ha permesso di mettere in scena 80 opere liriche da camera, molte poi ripetute nei Paesi di origine dei compositori. Il corso è stato reso possibile grazie ai contributi delle Fondazioni CRL e BML, Comune di Lucca e Comune di Ostra, oltre alla collaborazione della Fondazione Giacomo Puccini, EMA Vinci Produzioni discografiche, editoriali ed artistiche, Sol Sonoro - Monterrey, Mexico oltre a beneficiare del patrocinio dal MIUR - Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara.