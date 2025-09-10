Il beat torna protagonista al Real Collegio “Atopica Utopia“ tra mostre e poesia

Si è svolta ieri, alla presenza del sindaco Mario Pardini, di quello di Capannori Giordano Del Chiaro e del Presidente della Fondazione Real Collegio Francesco Franceschini, l’inaugurazione della mostra di pittura e scultura che apre il calendario di eventi che si svolgeranno fino al 14 settembre il Real Collegio. La mostra, aperta da una breve presentazione di Marino Chiocca Presidente di Atopica Utopia, l’Associazione che ha promosso la manifestazione, presenta dipinti e sculture di Pier Paolo Pierucci, Marino Consani, Bruno Del Bianco, Cesare Giovacchini, Pietro Drusi, Livio Tessandori sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Tutti i giorni, inoltre, alle 10 e alle 14.30, nella stessa sede della mostra, sarà proiettato il docufilm ‘Lucca e il beat nel mondo: albe tramonti e fiori’, con inclusa la presentazione e la biografia di tutti gli artisti che prendono parte all’iniziativa, mentre alle 11.30 e alle 16 si potrà assistere alla proiezione di un altro video, con la lettura delle Poesie di Bruno e Glenda Marta Lugano da parte dell’attrice Sandra Tedeschi, arricchita dall’accompagnamento musicale di Giovanni Sollima e dalla proiezione di testi e foto d’epoca del beat a Lucca.