I ringraziamenti delle figlie di Bianchini

E’ sempre vivo in Garfagnana e nella Valle del Serchio il cordoglio per la scomparsa del dottor Alessandro Bianchini e per quello che ha rappresentato per tanti anni come medico, amministratore, impegnato nel sociale e guida per diverse associazioni di volontariato.

Adesso, Le figlie Elena, Silvia e Claudia, desiderano in particolare ringraziare tutto il personale sanitario dell’Asl Toscana Nord Ovest a partire dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castelnuovo che ha prontamente individuato la grave situazione, al Reparto di Chirurgia e a quello di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Luca di Lucca che, con grande professionalità e attenzione, se ne sono occupati nella fase chirurgica e post chirurgica.

"Un ringraziamento sentito poi - aggiungono Elena, Silvia e Claudia- al Reparto di Medicina dell’Ospedale Santa Croce di Castelnuovo, che papà in passato, da primario, aveva diretto con impegno e passione e dove, purtroppo, ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita. Qui abbiamo trovato in ogni operatore, non solo competenza sul piano professionale, ma gentilezza, disponibilità e attenzioni che sono stati per noi e per lui fondamentali per affrontare la malattia e i momenti di dolore. Grazie a tutti per quello che avete fatto, ma soprattutto per come lo avete fatto".

Dino Magistrelli