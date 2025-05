I 670 anni dall’incoronazione. Una grande festa per Carlo IV

Il 3 settembre, nell’ambito della festa del vino, Montecarlo celebrerà il 670^ anniversario dell’incoronazione di Carlo IV di Boemia, il fondatore del paese. C’è anche l’avallo del console onorario della Repubblica Ceca Giovanna Dani. Sì, perché l’imperatore fondò tre "Monte-Carli". Quello della Piana lucchese al confine con la Valdinievole, Karl-Stejn, (alla lettera Monte Carlo) e quello del Principato. L’evento è stato illustrato dal professor Gabriele Micheli, presidente del Comitato dei Gemellaggi del Comune. Parteciperanno le delegazioni dei borghi gemellati con il Montecarlo lucchese: Karlstejn appunto, i francesi di Althen des Paluds e i tedeschi di Mylau. Verranno coinvolti gli studenti di tutti e quattro i territori per un concorso di disegno e realizzazione di un video clip. Il bando sarà diffuso attraverso i canali social per raggiungere gli interessati. "L’iniziativa è resa possibile grazie alle associazioni presenti sul territorio a cui va il nostro ringraziamento per avere aderito con entusiasmo – ha dichiarato Micheli, – e come Comitato abbiamo inoltrato richiesta alla Commissione Europea per ottenere fondi in vista di ulteriori eventi da organizzare con i Comuni gemellati tra il 2026 e il 2028".