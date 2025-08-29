Grande festa alla Rsa “Pierotti“. Ospite spegne 103 candeline

Ancora una ultracentenaria ospite della RSA "Pierotti" di Coreglia Antelminelli, festeggiata dagli operatori della residenza, dall’amministrazione e dai suoi cari. A spegnere ben 103 candeline è stata Claudia Frulletti, originaria di Gallicano.

Claudia Frulletti, originaria di Gallicano e oggi ospite della RSA "Pierotti" di Coreglia Antelminelli, è nata il 24 agosto di 103 anni fa. Si è sposata giovane, a 18 anni, con Gabriello, dal quale ha avuto due figli, Gabriella e Gianfranco. I suoi ricordi sono un po’ offuscati, ma quando si tratta dell’ambito familiare riesce a trasmettere, nei suoi racconti, l’amore forte per la famiglia.

Per celebrare questo evento, Claudia ha espresso il desiderio di poter incontrare don Giuseppe Andreozzi, il parroco locale, il quale si è reso subito disponibile a condividere questo momento di gioia con lei. L’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli ha voluto partecipare al coro di auguri per questa ricorrenza così speciale, facendole giungere un messaggio dedicato e ricordando una cara e comune amica, recentemente scomparsa.

"Alla signora Claudia Frulletti e a tutta la sua famiglia vogliamo trasmettere i nostri più sinceri auguri per il raggiungimento di questo importante giorno. Avremmo voluto condividere questi festeggiamenti con la sua amica Ilva Santi di Coreglia, spentasi purtroppo qualche giorno prima del 7 agosto, che sarebbe stato il suo 104esimo compleanno".

Fio. Co.