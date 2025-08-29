Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
29 ago 2025
FIORELLA CORTI
Grande festa alla Rsa "Pierotti". Ospite spegne 103 candeline

Ancora una ultracentenaria ospite della RSA "Pierotti" di Coreglia Antelminelli, festeggiata dagli operatori della residenza, dall’amministrazione e dai suoi cari. A spegnere ben 103 candeline è stata Claudia Frulletti, originaria di Gallicano.

Claudia Frulletti, originaria di Gallicano e oggi ospite della RSA "Pierotti" di Coreglia Antelminelli, è nata il 24 agosto di 103 anni fa. Si è sposata giovane, a 18 anni, con Gabriello, dal quale ha avuto due figli, Gabriella e Gianfranco. I suoi ricordi sono un po’ offuscati, ma quando si tratta dell’ambito familiare riesce a trasmettere, nei suoi racconti, l’amore forte per la famiglia.

Per celebrare questo evento, Claudia ha espresso il desiderio di poter incontrare don Giuseppe Andreozzi, il parroco locale, il quale si è reso subito disponibile a condividere questo momento di gioia con lei. L’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli ha voluto partecipare al coro di auguri per questa ricorrenza così speciale, facendole giungere un messaggio dedicato e ricordando una cara e comune amica, recentemente scomparsa.

"Alla signora Claudia Frulletti e a tutta la sua famiglia vogliamo trasmettere i nostri più sinceri auguri per il raggiungimento di questo importante giorno. Avremmo voluto condividere questi festeggiamenti con la sua amica Ilva Santi di Coreglia, spentasi purtroppo qualche giorno prima del 7 agosto, che sarebbe stato il suo 104esimo compleanno".

Fio. Co.

