Giovani atleti crescono. I Draghetti cadono in casa. Ma restano in corsa per la Coppa

CAPANNORIE’ stato un bellissimo week-end all’insegna dello sport quello appena trascorso a Capannori, in occasione della prima finale scudetto Under 12, che ha visto in gara anche i ragazzi, scesi in campo al cospetto di due formazioni di tradizione come Torre Pedrera e Cupramontana. La vittoria nella Winter League regionale 2025 e un campionato vissuto da protagonisti raggiungendo il secondo posto, oltre a una brillante finale al torneo di Montefiascone, tutto faceva ben sperare ma i draghetti sono incappati in una giornata "no": si arresta così lo corsa scudetto ma la squadra resta in gara per la Coppa Toscana. "Lo sport è anche questo, a volte si vince a volte si perde: l’importante è imparare e ripartire, pronti a lavorare ancora più duramente – queste le parole del Manager dei DRK Carlo Mori –. Siamo partiti come un gruppo e ci ritroviamo squadra, pronti per proseguire e con la testa già al futuro. Voglio personalmente ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicino, la società, i genitori, i ragazzi più grandi. Ecco i nomi dei protagonisti di questa stagione: Brogi Francesco, D’Amico Gabriele, D’Amico Roberto, Porto Lorenzo, Prosper Martin, Prosper Kevin, Sanson Giorgio, Sposito Elia, Pacifici Leonardo, Favilla Carlo, Spinolo Martino, Cadringher Ginevra, Ferrari Federico, Ferrari Leonardo, Baraglia Flavio, Giorgio Nieri, Del Debbio Daniele, Cadringher Francesco, Brando Isi, accompagnati dagli allenatori, Carlo Mori, Marco Simi, Marina Cadringher e Marzia Mencarini. La squadra adesso guarda alla Coppa Toscana.B.D.C.