Festeggiamenti al Santuario Cimalmargine

Quest’anno, a Pieve Fosciana, in occasione dell’inizio dei festeggiamenti del centenario della consacrazione del piccolo Santuario in località Cimalmargine, inizialmente denominato Cappella, chiamato anche della Madonnina, costruita dall’allora cappellano don Vittorio Castelli, sarà particolarmente solenne l’annuale festa in onore dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, curata dalla Comunità parrocchiale Garfagnana Est e Pievania di San Giovanni Battista di Pieve Fosciana, con il parroco don Riccardo Micheli.

Fino a venerdì 4 luglio si terrà un Triduo di preghiera con Il Rosario alle 20,30. Venerdì 4, vigilia della festa, alle 20,30, celebrazione della Messa e al termine piccolo concerto musicale curato dall’Associazione "Rossini" di Pieve Fosciana, diretta dal maestro Toni. Sabato 5 luglio, festa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, celebrazione delle Messe alle 8,30. Poi, alle 11, Messa solenne celebrata dal sacerdote novello don Angelo Ferrera. In serata alle 20,30 la recita del Rosario e solenne benedizione eucaristica. Nei giorni 4 e 5 luglio, inoltre, il Santuario sarà artisticamente illuminato all’esterno.

I lavori del piccolo ma grazioso edificio sacro della Madonnina, su progetto del geometra Giuseppe Pieroni di Castelnuovo, iniziarono, nel 1924, con una prima somma raccolta tra i paesani di Pieve Fosciana di duemila lire, grazie all’opera di coinvolgimento di don Vittorio Castelli (1867-1944), cappellano a Pieve.

Dopo la scomparsa di Castelli, da molti, a Pieve e nei paesi vicini, venerato come un santo, l’opera di sistemazione, ampliamento, riparazione, manutenzione dell’edificio sacro della Madonnina è stata portata avanti da Espedito Ravani, scomparso quattro anni fa, e dalla sua famiglia.

Dino Magistrelli