Festa doppia a Piazza al Serchio. La Giubba e Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Oggi festa doppia per celebrare i 25 anni dell’Associazione La Giubba Aps e il sesto anniversario del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico. L’apertura alle 10 nella Sala della Narrazione con la relazione "Museo territorio e scuola" del presidente dell’Associazione La Giubba Aps e curatore del Museo professor Umberto Bertolini, per riflettere sul cammino compiuto in questi anni e progettare interventi futuri in stretto dialogo con il territorio e con tutti i soggetti che lo abitano.

"A seguire – spiega Bertolini – è previsto un momento di confronto, aperto alla comunità, che vedrà intervenire gli amministratori locali, le scuole e le associazioni del territorio, gli operatori museali e i soci. La chiusura dell’incontro sarà affidata al poeta improvvisatore Marco Betti con un commento in ottava rima, secondo l’antica tradizione toscana. Durante la mattinata sono previsti anche intermezzi di Joe Natta e le Leggende lucchesi, trio acustico impegnato da anni nella valorizzazione della tradizione orale e della memoria storica del territorio, che presenterà un viaggio musicale tra le più belle leggende di Lucca e della Garfagnana".

I lavori riprenderanno alle 15 con un pomeriggio rivolto ai più piccoli con il laboratorio di Silvia Talassi e la Mostra dei lavori realizzati durante i laboratori condotti da Silvia Talassi alla Scuola Primaria. La giornata si concluderà presso il Teatrino comunale di Piazza al Serchio alle ore 18.15 con "M’immagino", concerto della formazione Ensemble Gaudium; le storie di fantasmi, del Buffardello, della Pellegrinetta e del Drago di Casciana riecheggeranno fra le arie di Puccini, Donizetti, Faurè, Bellini, Mozart e altri celebri compositori.

Dino Magistrelli