La festa dell’azalea. Inaugurata la mostra che colora il paese

Inaugurata ieri con il tradizionale taglio del nastro da parte del sindaco Patrizio Andreuccetti, l’edizione 2025 della Mostra-Mercato Azalea con il Gal Montagnappennino che quest’anno diventa protagonista della manifestazione che coinvolge l’intera comunità della Valle del Serchio. Oggi la seconda e conclusiva giornata. Numerose le autorità presenti alla cerimonia fra cui l’assessore regionale Stefano Baccelli, i consiglieri regionali Mario Puppa e Valentina Mercanti, il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti.

"La Festa dell’Azalea è un veicolo di sviluppo economico e turistico, una manifestazione attrattiva per Borgo e tutta la Valle - ha commentato il sindaco Andreuccetti - una tradizione che ha più di cinquant’anni e che dimostra la capacità di fare sistema fra operatori del settore ed enti.". "Grazie alla collaborazione con il Gal - ha aggiunto il primo cittadino - abbiamo dato vita a progetti importanti, sia sul capoluogo che nelle frazioni. Fondi fondamentali sono arrivati grazie ai diversi strumenti che il Gal Montagnappennino ha messo in piedi e gestito nella scorsa programmazione e che hanno portato su tutto il territorio oltre 700mila euro". La festa è l’occasione per scoprire l’arte e la bellezza locale. A partire da "La civiltà del castagno", in via Umberto I, curata dell’associazione Castanicoltori della Lucchesia Irf Istituto per la documentazione sul castagno e la ricerca forestale Consorzio per la gestione delle riserve agro-forestali delle colline Lucchesi e della Società Semplice delle Macchie di Cune.

Diversi gli spazi dedicati ai bambini. Per la prima volta è presente all’Azalea la mostra del Museo dell’Impossibile, curata da Christian Alpini nei locali dell’ex Asl (via degli Orti). Spazio anche alla musica con i concerti itineranti dei corpi musicali di Corsagna e Valdottavo e la Merciful Band della Misericordia. Ingresso libero.

Marco Nicoli