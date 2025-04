Festa di S. Zita. La città si veste di fiori e dolci

La città è pronta a colorarsi e profumare di primavera con l’edizione 2025 della Storica Festa dei Fiori e dei Dolci di Santa Zita, in programma dal 23 al 27 aprile, dalle 8 alle 20. Un appuntamento atteso da cittadini e turisti, organizzato dal Centro Commerciale Naturale Città di Lucca di Confcommercio Lucca e Massa Carrara, con il patrocinio di Comune di Lucca, Provincia di Lucca e Unicef Lucca, e con il sostegno della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.

Fiori e piante in Piazza Anfiteatro, dolci in via Fillungo

Piazza Anfiteatro ospiterà la tradizionale mostra mercato di fiori, con espositori da tutta Italia che porteranno piante, erbe aromatiche, arbusti, bulbi e semi. Presso lo stand del Comitato provinciale di Lucca per Unicef sarà possibile adottare le Pigotte, acquistare giochi e materiale di cancelleria di Unicef Italia. Inoltre ci sarà la possibilità per le bambine e i bambini di svolgere un laboratorio di disegno per creare le Pigotte dei fiori di S. Zita. Il cuore commerciale di via Fillungo e piazza San Frediano sarà invece il regno della golosità, con i banchi dei dolciumi artigianali e dei brigidini, che rappresentano da sempre un’icona della festa.

Giovedì 24 aprile alle 10.30 si terrà il giro inaugurale con il taglio del nastro e la premiazione dei banchi floreali più belli e originali. Oltre ai tre premi previsti, sarà assegnata una menzione speciale Unicef. Novità assoluta di questa edizione sarà il Premio “Green”, offerto da Enegan, energy partner di Confcommercio Lucca e realtà nazionale di riferimento per la sostenibilità ambientale.

Sono già stati allestiti gli eleganti giardini fioriti in Piazza San Frediano e Piazza Scalpellini, realizzati a cura dell’Ufficio Manutenzione del Verde Pubblico del Comune e dell’Orto Botanico di Lucca. Agli allestimenti floreali contribuiscono anche la Società Agricola Semplice Paolini Antonio di Paolini Elisa e i Vivai Paola Favilla.

Meraki Market e “photo opportunity” nel centro storico

Dal 25 al 27 aprile, all’interno dell’atrio di Palazzo Sani, sarà ospitata un’edizione speciale del Meraki Market, dedicata a Santa Zita. Un ulteriore punto fotografico sarà allestito nella Corte Sbarra, con un giardino speciale di narcisi, i fiori simbolo della Santa, con protagonista la varietà “Zitina”.