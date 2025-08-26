Festa Democratica della Piana. Dibattiti sull’Europa e le regionali

Non è colpa di Manganiello
26 ago 2025
BARBARA DI CESARE
Appuntamento nell’ultimo weekend agostano con la terza edizione della Festa Democratica della Piana di Lucca. Anche per quest’anno le Unioni...

Tra gli ospiti attesi alla Festa Democratica in programma nel fine settimana a Marlia c’è l’europarlamentare Camilla Laureti

Appuntamento nell’ultimo weekend agostano con la terza edizione della Festa Democratica della Piana di Lucca. Anche per quest’anno le Unioni Comunali PD di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica hanno organizzato nei giorni 30 e 31 agosto al mercato coperto di Marlia, la Festa del PD.

"In effetti – afferma Antonio Bertolucci, segretario PD di Capannori - il fatto di essere riusciti ad organizzare la festa per il terzo anno consecutivo, rende tutti noi particolarmente orgogliosi. Sappiamo quanto sia difficile in questi periodi riuscire a trovare le forze per organizzare momenti di ritrovo collettivi, momenti che invece noi riteniamo importantissimi per consolidare la nostra comunità e per incontrare persone più o meno vicini a noi per avviare confronti e costruire rapporti".

"Quest’anno poi – aggiunge Gabriele Marchi segretario PD di Lucca – abbiamo voluto affrontare due argomenti che riteniamo di grande attualità come l’Europa e le prossime elezioni Regionali. L’incontro con l’eurodeputata PD, Camilla Lauteri, sarà un’occasione per noi giovani - afferma Magdalina Golea segretaria Giovani Democratici - di confrontarci sulle possibilità offerte dall’Unione Europea per, trovare risposte alle nostre esigenze, per realizzare i nostri sogni e per provare a costruire un mondo migliore partendo dalle nostre generazioni".

Anche Simone Bicocchi segretario, PD di Altopascio; Mirco Del Carlo segretario PD di Villa Basilica e Francesco Capocchi, segretario PD di Montecarlo invitano a partecipare ad una festa che avrà anche momenti di incontro, dibattito e confronto sui temi più scottanti, oltre ad offrire momenti di musica e convivialità.

Barbara Di Cesare

