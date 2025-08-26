Festa Democratica della Piana. Dibattiti sull’Europa e le regionali

Appuntamento nell’ultimo weekend agostano con la terza edizione della Festa Democratica della Piana di Lucca. Anche per quest’anno le Unioni Comunali PD di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica hanno organizzato nei giorni 30 e 31 agosto al mercato coperto di Marlia, la Festa del PD.

"In effetti – afferma Antonio Bertolucci, segretario PD di Capannori - il fatto di essere riusciti ad organizzare la festa per il terzo anno consecutivo, rende tutti noi particolarmente orgogliosi. Sappiamo quanto sia difficile in questi periodi riuscire a trovare le forze per organizzare momenti di ritrovo collettivi, momenti che invece noi riteniamo importantissimi per consolidare la nostra comunità e per incontrare persone più o meno vicini a noi per avviare confronti e costruire rapporti".

"Quest’anno poi – aggiunge Gabriele Marchi segretario PD di Lucca – abbiamo voluto affrontare due argomenti che riteniamo di grande attualità come l’Europa e le prossime elezioni Regionali. L’incontro con l’eurodeputata PD, Camilla Lauteri, sarà un’occasione per noi giovani - afferma Magdalina Golea segretaria Giovani Democratici - di confrontarci sulle possibilità offerte dall’Unione Europea per, trovare risposte alle nostre esigenze, per realizzare i nostri sogni e per provare a costruire un mondo migliore partendo dalle nostre generazioni".

Anche Simone Bicocchi segretario, PD di Altopascio; Mirco Del Carlo segretario PD di Villa Basilica e Francesco Capocchi, segretario PD di Montecarlo invitano a partecipare ad una festa che avrà anche momenti di incontro, dibattito e confronto sui temi più scottanti, oltre ad offrire momenti di musica e convivialità.

Barbara Di Cesare