Festa della Libertà. Musei gratuiti e tante iniziative

Parte oggi e andrà avanti sino a domenica 27 aprile la terza edizione della Settimana della Libertà, l’iniziativa promossa dal Comune di Lucca in occasione della Festa della Libertà per favorire la riscoperta del patrimonio storico e culturale della nostra città. L’8 aprile del 1369, dopo quarant’anni di dominazione straniera, l’imperatore Carlo IV di Boemia restituì ai lucchesi la tanto agognata libertà. Dall’anno successivo venne istituita la Festa della Libertà, una giornata che da allora si svolge la domenica dopo Pasqua e che celebra la Libertas. In occasione di questo evento storico, l’amministrazione comunale in collaborazione con realtà museali e associazioni ha organizzato da un ricco programma di iniziative, oltre al consueto ingresso gratuito ai monumenti.

I residenti di tutta la provincia di Lucca potranno accedere gratuitamente alla Torre Guinigi e alla Torre delle Ore da oggi a domenica in orario 10-19, l’Orto Botanico sarà invece visitabile dalle 10:30 alle 18:30 da oggi a venerdì e dalle 10:30 alle 19:30 il sabato e la domenica. Il Teatro del Giglio organizzerà visite guidate su prenotazione (mandare email a [email protected]) oggi, domani e giovedì 24 alle 16:30, sabato 26 e domenica 27 alle 10. L’Archivio Storico Comunale in piazzale San Donato mostrerà al pubblico i suoi segreti con una serie di visite guidate che si svolgeranno nella giornata di giovedì 24 dalle 9:30 alle 16:30. L’Archivio Fotografico Lucchese renderà visitabili i suoi spazi di Villa Bottini domenica 27 dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito anche per i Musei Nazionali, con Villa Guinigi accessibile liberamente domani 23 e venerdì 25 dalle 12 alle 19.

Palazzo Mansi sarà gratuito oggi e venerdì (12-19). I tesori del Museo della Cattedrale saranno visitabili da oggi a domenica dalle 10 alle 18. Il Puccini Museum organizza una visita guidata alla scoperta della casa natale del Maestro domani alle 17 (prenotazioni allo 0583 1900379 o via email a [email protected]). Il Conservatorio Boccherini offrirà al pubblico visite guidate alla propria biblioteca oggi e domani dalle 14 alle 18. Il Museo della Zecca sarà aperto da oggi a venerdì 25, la mattina dalle 9:30 alle 12:30 e il pomeriggio in orario 14-17. Visita guidata e visione di Lucca Experience alla Domus Romana, domani alle 16:30 ([email protected] e 0583 050060). Alla casermetta San Paolino tre conferenze: La balestra, un’arma tra passato e presente, mercoledì 23 ore 21, Vivere Lucca nel XIV secolo, venerdì 25 ore 17, e Il ritorno di Lucca alla Libertà sabato 26 alle 17. Sempre sabato, alle 17, spettacolo di artiglierie a cura di Historica Lucense.

Domenica alle 10.30 in San Martino, le Celebrazioni della Libertà, con la Messa solenne, la consegna dei gonfaloni e l’esibizione dei gruppi. Nella piazza, alle 15, la Parata della Libertà con gli Sbandieratori e Musici Città di Lucca. La balestra antica sarà protagonista del pomeriggio con il Torneo della Libertà, organizzato dalla Compagnia Balestrieri alle 15 sugli spalti fuori il baluardo San Pietro, e la Disfida della Libertà, iniziativa delle Contrade San Paolin dalle 15.30 sull’omonimo baluardo.