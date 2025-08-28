Fantozzi (FdI) lancia l’allarme impianti sportivi

Capannori è uno dei buchi neri dell’impiantistica sportiva provinciale. Dura critica del consigliere regionale Vittorio Fantozzi di Fratelli d’Italia sulla situazione delle strutture nella Piana e nella provincia, che propone un vero piano Regionale. "La cittadella dello sport bloccata, la piscina aperta a singhiozzo, il palasport tante volte promesso e mai realizzato, tanti impianti sportivi inagibili o inutilizzabili. In un quadro molto critico a livello provinciale, fa veramente dispiacere apprendere che la pallavolo Nottolini, rischia di cessare o ridimensionare l’attività per carenza di impianti".

Secondo il capogruppo in Regione di FdI Fantozzi, Capannori sarebbe la fotografia in negativo di una provincia che vive di: "Manutenzioni straordinarie, interventi urgenti, gestioni critiche degli impianti ed una carenza infrastrutturale sportiva più vicina al terzo mondo che adeguata alle esigenze di una società come quella lucchese e di un territorio che in termini sportivi potrebbe dare grandissimi risultati in ogni ambito, da quello agonistico a quello comunitario e sociale. Credo necessario che il prossimo mandato regionale si focalizzi, per Lucca e la sua provincia e, in generale, per tutto l’ambito toscano, sulla creazione di una piattaforma operativa, finanziata anche e soprattutto dalla Regione, per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione e implementazione di quelli esistenti".

Fantozzi propone un grosso piano di sviluppo dell’impiantistica sportiva della provincia come punto programmatico prioritario del candidato di centrodestra Tomasi, un elenco di progetti da realizzare nei prossimi cinque anni, capace di fare o ospitare sul territorio eventi di caratura nazionale ed internazionale.