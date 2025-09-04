"Erba alta e degrado attanagliano anche Lunata"

Erba alta e degrado, dopo Santa Margherita nuove segnalazioni da altri paesi. "Via dell’Isola a Lunata non è solo una strada, ma il simbolo tangibile di un problema che affligge l’intero territorio: la mancanza di manutenzione e l’abbandono". Lo dice il consigliere comunale Bruno Zappia di Capannori Cambia che ha documentato, cellullare alla mano: "Una carreggiata invasa da erbacce alte e secche, che creano pericolo per la circolazione e una chiara testimonianza di degrado. I cittadini non sono stanchi delle promesse e di un’inerzia che si traduce in problemi concreti e quotidiani. Le lamentele sono unanimi e riguardano non solo l’erba alta che restringe le strade, ma anche le buche, che mettono a rischio veicoli e pedoni. La situazione è così grave che mancano persino i più elementari dispositivi di sicurezza, come gli specchi stradali nelle curve pericolose. Il costo irrisorio di uno specchio sembra essere un ostacolo insormontabile per l’amministrazione attuale". Zappia parla di vero disinteresse. "L’amministrazione è presente solo per i tagli dei nastri – lamenta il consigliere –, per inaugurare, tuttavia: una volta che le luci si spengono e le telecamere si allontanano, la cura e la manutenzione delle opere sembrano essere messe da parte".

B.D.C.