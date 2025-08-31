Edilizia scolastica a Capannori. Prima campanella nelle nuove aule alla “Bertolucci Del Fiorentino“

CAPANNORI

Sarà inaugurata giovedì prossimo, 4 settembre, alle 18 la nuova ala della scuola primaria ‘Amalia Bertolucci Del Fiorentino’ di Capannori realizzata dall’amministrazione Del Chiaro ad est (via dei Babbi) del complesso scolastico, quale ampliamento della sede, con un investimento complessivo di 2 milioni e 340 mila euro, finanziato in parte con risorse interne, in parte con fondi Miur e in parte con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Interverranno al taglio del nastro il sindaco Giordano Del Chiaro, il dirigente scolastico Donato Biuso e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Massimo Marsili.

Gli alunni e le alunne della primaria inizieranno così il nuovo anno scolastico nel nuovo edificio che ospita in totale 10 classi, 5 al piano terra e 5 al primo piano, oltre a servizi igienici. I lavori hanno visto anche l’installazione di una nuova centrale termica a servizio di tutta la scuola. Saranno utilizzate anche due nuove aule realizzate nella parte più recente della sede scolastica, dove sono già presenti altre tre aule, insieme ai laboratori recentemente riqualificati e allo spazio mensa.

Poichè la palestra è situata all’interno della parte più vecchia della scuola risalente agli anni ‘30, che in questa fase non è utilizzabile e che poi sarà interessata da lavori di ristrutturazione, per l’attività sportiva saranno utilizzati i locali parrocchiali di Capannori grazie alla disponibilità data dalla parrocchia all’amministrazione comunale. "Ci apprestiamo ad inaugurare questo nuovo edificio che consente alla scuola primaria di Capannori di avere a disposizione spazi più funzionali, belli, moderni e rispondenti alle attuali esigenze didattiche - afferma l’assessora all’edilizia scolastica- Ilaria Carmassi - . Gli alunni e le alunne della primaria a partire dal nuovo anno scolastico potranno usufruire di un totale di 15 aule, di cui 12 nuove e di nuovi servizi igienici. L’opera di riqualificazione della scuola proseguirà poi con la ristrutturazione della parte più vecchia che affaccia su via Carlo Piaggia. Questo importante intervento, così come i tanti altri recentemente realizzati o in corso testimonia concretamente la centralità che hanno le strutture scolastiche nella nostra azione amministrativa. Siamo infatti fermamente convinti che una buona didattica abbia bisogno di buone strutture con spazi adeguati in grado di assicurare il benessere dei bambini e dei ragazzi. Ringraziamo la dirigenza scolastica e gli insegnanti per l’importante collaborazione data durante il percorso dei lavori. Un grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha contribuito a realizzare quest’ opera".