Edilizia scolastica a Barga. Pronto il piano terra dell’ISI. Da settembre si rientra in aula

Intervento dopo intervento, comincia a prendere forma il nuovo ISI di Barga, una scuola su cui la Provincia di Lucca ha investito e continua ad investire molte risorse (economiche e progettuali) per mettere in sicurezza, adeguare e riqualificare un edificio di notevoli dimensioni formato da diversi padiglioni. Se mettiamo insieme i 4 milioni serviti per finanziare i primi lavori del 2016-2017, poi i 5 milioni per gli interventi cominciati nel 2022 e i 4 milioni del Pnrr dei lavori in corso d’opera, si arriva a 13 milioni complessivi investiti dalla Provincia a favore del polo didattico barghigiano. Una scuola frequentata da oltre mille studenti provenienti dalla Piana di Lucca, dalla Media Valle e dalla Garfagnana.

Dopo i lavori del blocco principale ultimati negli scorsi anni, vanno ora avanti gli interventi per la realizzazione ex novo, dopo la demolizione avvenuta più di un anno fa delle vecchie strutture, del corpo C (dove verranno ubicati, uffici, laboratori e aule) e del blocco B (ovvero la nuova aula magna). Sono stati intanto rimossi i moduli prefabbricati che nello scorso anno scolastico hanno ospitato sei classi, causa i lavori avviati; sono stati rimossi perché il piano terra del Blocco C sarà completato in tempi utile per l’inizio delle lezioni. Al piano terra troveranno dunque spazio le sei aule mancanti, mentre proseguiranno nello stesso blocco, completamente isolati dalle attività didattiche del piano terreno, i lavori al primo e secondo piano. E proseguiranno nel frattempo anche i lavori all’aula magna.

E’ quanto emerso nel corso di un sopralluogo di ieri mattina del consigliere delegato all’edilizia scolastica per la media Valle del Serchio, Pietro Onesti ed i tecnici della Provincia, alla presenza dei tecnici e dei direttori dei lavori e del cantiere.

