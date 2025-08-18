Due adulti e due minori si smarriscono sulle Apuane: soccorsi dai vigili del fuoco

Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 18 agosto 2025 – Quattro persone, due adulti e due minori, che avevano smarrito il sentiero sulla Pania di Corfino (sulle Apuane), sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana, coadiuvati dall'elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco. Una volta calati a terra gli elisoccorritori, le persone sono state verricellate a bordo per essere poi trasportate preso la piazzola di atterraggio di Pieve Fosciana. Visto lo stato di salute delle 4 persone, non è stato necessario l'intervento dei sanitari