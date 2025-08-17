Precipita vicino al torrente: ferita una donna

Scivola in un dirupo e si procura la frattura di una gamba. Il torrente Afra, che dal versante di montagna scorre fino alla pianura e alla confluenza nel Tevere senza praticamente mai uscire dal territorio di Sansepolcro, ha riservato un altro brutto scherzo e stavolta a una donna di 53 anni, che risiede a Padova e che ogni probabilità si trovava in zona per trascorrere un periodo di vacanza assieme al marito e ad altre persone che erano presenti poco prima delle 19 di giovedì, quando stavano rientrando dopo aver cercato un minimo di refrigerio al Gorgo del Ciliegio, compreso fra le località di San Martino e Basilica, il luogo sicuramente più conosciuto e frequentato fra i tanti che il corso d’acqua riserva lungo il suo cammino.

C’è tuttavia un tracciato impervio per arrivare al gorgo e di conseguenza anche per risalire: forse a causa di un piede poggiato sul punto sbagliato, la signora ha perso l’equilibrio ed è rotolata di diversi metri, finendo peraltro contro una parte scogliosa e riportando – come già specificato – la frattura di uno degli arti inferiori, oltre a qualche lesione.

È stata stabilizzata dal personale sanitario giunto sul posto assieme ai vigili del fuoco del locale distaccamento ma – viste le difficoltà per raggiungere la zona – in accordo con la centrale del 118 si è ritenuto di dover chiamare l’elicottero Drago, che ha trasportato la ferita all’ospedale San Donato di Arezzo, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico.

Ricordiamo quanto successe più sotto, al Cadutone, nel maggio del 2022, quando assai più gravi sono state le conseguenze per Marco Pancrazi, il giovane oggi 35enne di Sansepolcro che ancora è costretto a sottoporsi a delicate terapie di riabilitazione.