Deddy e Nicopuntoit al Palatagliate. Brillano i sogni della piccola Martina

LUCCAEra riuscita a realizzare uno dei suoi desideri più grandi: incontrare il cantante Deddy a Lucca. E con lui è rimasta in contatto durante gli ultimi mesi, prima di morire a soli 11 anni a causa di una grave malattia. Oggi quella bambina amante della danza e alunna della scuola Pascoli non c’è più, ma ‘Il mondo a colori nei sogni di Martina’ continua a illuminare la città, dove proprio Deddy – ora in arte Dennis – ha deciso di tornare per partecipare alla serata organizzata in sua memoria da parenti, familiari e compagne di ballo di Atmosfera Danza, con la direzione artistica di Alessandro Galli e il patrocinio del Comune di Lucca.

L’appuntamento è per lunedì 1 settembre alle 21 al Palatagliate. Nel cast della serata, oltre al cantante noto per aver partecipato al talent show ‘Amici’ nel 2020, saranno presenti anche la coreografa e insegnante Ilenia Bizzarri, il ballerino Massimiliano Poggi, Gianni Pisani ‘Bushido’ nei panni di Spiderman e l’attore comico Marco Martinelli. A condurre sarà il cabarettista toscano Graziano Salvadori, mentre tra gli ospiti figurano anche il giovanissimo talento Nicholas Ori - conosciuto come ‘Nicopuntoit’ - e Raffaella Guidi. "Grazie all’amore di Martina per la danza e per lo studio nasce questa serata speciale, il cui ricavato sarà interamente donato alle scuole – ricorda la mamma -. Una volta noto l’incasso, insieme all’assessore Simona Testaferrata, decideremo come meglio utilizzarlo per sostenere gli istituti e gli alunni, in memoria della sua passione per l’istruzione. A quasi un anno dalla sua scomparsa, per noi che siamo la sua famiglia, è difficile parlare di lei senza sentire la sua forte mancanza, ma speriamo che questo piccolo gesto possa tenere viva la sua memoria e continuare a ispirare le future generazioni a perseguire la passione per lo studio. Grazie Martina per averci mostrato l’importanza della dedizione e dell’amore per la conoscenza, siamo certi che da lassù ci hai guidati e starai sorridendo, contentissima di vedere tutto questo per te".

I biglietti, al costo di 10 euro, sono in prevendita allo Sky Stone & Songs in via Veneto 7, Peter Pan in via Mordini 8, al ristorante Gli Orti in via Elisa 17 e alla pizzeria Inpasti in via delle Tagliate 142 o possono essere acquistati direttamente il giorno dell’evento. Per informazioni si possono contattare Alessandro Galli al numero 3450982333 e Mario Galli al numero 3473423415.

Jessica Quilici