Lucca, 19 ottobre 2020 - Ha fatto fortuna negli Usa, ma adesso riporterà la sua arte pasticcera nella sua città natale, Lucca. Damiano Carrara, pasticcere volto notissimo di Real Time con diversi programmi, ha fatto una scelta di cuore tornando a investire nella sua terra. Con una pasticceria-atelier, un luogo che avrà delle vetrine davanti alle quali, statene certi, in molti si fermeranno per ammirare le sue creazioni. Dopo aver annunciato il suo ritorno a Lucca su Instagram, Carrara ora lavora perché l'atelier sia pronto al più presto.

La zona scelta a Lucca è quella di via Civitali. Siamo vicini all'ex catasto, non lontano dal centro storico. Ci saranno i capannoni del laboratorio e poi la parte del negozio vero e proprio. Con le vetrine in cui le creazioni veranno appunto esposte. Per Carrara l'impegno in tv resta una fetta importante della sua carriera.

E' volto, tra l'altro, di Bake Off Italia, la celebre gara tra pasticceri dilettanti che va in onda su Real Time, emittente sulla quale va in onda anche "Cake Star", il "Quattro Ristoranti" delle pasticcerie, che Carrara conduce con Katia Follesa.

Quella di Damiano è la storia di un successo nato all’estero. Una volta partito per l’America, nel 2011 ha aperto una prima pasticceria, Carrara Pastries, a Moorpark, Los Angeles, con il fratello minore Alessandro. A questa è seguita la sede di Agoura Hills, ed è in preparazione anche quella di Pasadena, in California.