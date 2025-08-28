Consigliere pari opportunità. Bando aperto a Porcari

Porcari cerca nuove consigliere per la commissione pari opportunità. Il Comune ha aperto un avviso pubblico per raccogliere candidature, con l’obiettivo di rinnovare la lista di riserva che si è esaurita dopo le nomine del 2023. La Commissione ha il compito di promuovere inclusione e parità di diritti, prevenendo e contrastando discriminazioni legate a genere, identità di genere, orientamento sessuale, etnia, credo religioso, età, disabilità o stato di salute. "La Commissione è un luogo di ascolto e di confronto. In questi anni – dice la presidente, Madalina Elena Golea – abbiamo portato avanti il progetto Commissione in ascolto e la marcia non competitiva Donne in movimento, così come corsi di Lis nelle scuole dell’infanzia, dibattiti e spettacoli teatrali contro la violenza sulle donne. Questo nuovo avviso rappresenta l’occasione per dare continuità a un lavoro prezioso, accogliendo nuove energie e nuove competenze". Sulla stessa linea l’assessora alle pari opportunità Eleonora Lamandini, che rivolge un appello alla comunità: "Invito a candidarsi tutte le persone che vogliano mettere a disposizione il proprio tempo per superare le differenze". La modulistica è disponibile sul sito del Comune e le domande devono pervenire entro l’8 settembre.