Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allerta arancioneIncendio FirenzeMulta rifiutiLucio CorsiVota Miss Toscana
Acquista il giornale
CronacaConsigliere pari opportunità. Bando aperto a Porcari
28 ago 2025
BARBARA DI CESARE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Consigliere pari opportunità. Bando aperto a Porcari

Consigliere pari opportunità. Bando aperto a Porcari

Le domande devono pervenire entro l’8 settembre

L’assessora alle pari opportunità Eleonora Lamandini,. rivolge un appello alla comunità affinché più persone partecipino al bando

L’assessora alle pari opportunità Eleonora Lamandini,. rivolge un appello alla comunità affinché più persone partecipino al bando

Per approfondire:

Porcari cerca nuove consigliere per la commissione pari opportunità. Il Comune ha aperto un avviso pubblico per raccogliere candidature, con l’obiettivo di rinnovare la lista di riserva che si è esaurita dopo le nomine del 2023. La Commissione ha il compito di promuovere inclusione e parità di diritti, prevenendo e contrastando discriminazioni legate a genere, identità di genere, orientamento sessuale, etnia, credo religioso, età, disabilità o stato di salute. "La Commissione è un luogo di ascolto e di confronto. In questi anni – dice la presidente, Madalina Elena Golea – abbiamo portato avanti il progetto Commissione in ascolto e la marcia non competitiva Donne in movimento, così come corsi di Lis nelle scuole dell’infanzia, dibattiti e spettacoli teatrali contro la violenza sulle donne. Questo nuovo avviso rappresenta l’occasione per dare continuità a un lavoro prezioso, accogliendo nuove energie e nuove competenze". Sulla stessa linea l’assessora alle pari opportunità Eleonora Lamandini, che rivolge un appello alla comunità: "Invito a candidarsi tutte le persone che vogliano mettere a disposizione il proprio tempo per superare le differenze". La modulistica è disponibile sul sito del Comune e le domande devono pervenire entro l’8 settembre.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaGiustizia