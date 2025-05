Donne vittime di violenza. I casi sono in aumento

La speranza delle volontarie della "Casa delle donne" era che i quattro casi di donne vittime di violenza registrati l’anno scorso a Pietrasanta fossero un’eccezione. Invece, in un solo semestre, il 2025 sta riproponendo gli stessi numeri e il timore è che possano crescere ancora, confermando una tendenza poco rassicurante. Il fenomeno è quello della violenza che l’associazione di Viareggio sta rilevando a Pietrasanta grazie alla collaborazione avviata alcuni anni fa con il Comune. Si tratta dello sportello d’ascolto messo a disposizione gratuitamente dalla Croce Verde al primo piano della sede di via Capriglia.

È a questo sportello che si sono rivolte le quattro cittadine dopo aver subìto maltrattamenti e soprusi di altro tipo all’interno delle mura domestiche. I dettagli sono comprensibilmente top secret, con la "Casa delle donne" che parla in modo generico di donne per lo più giovani e di episodi magari non gravissimi ma che hanno fatto comunque suonare il campanello d’allarme. Il consiglio dell’associazione è quello di sempre, ossia quello di non sottovalutare certi comportamenti e di attivarsi subito prima che la situazione degeneri. "Lo sportello anti-violenza – ricordano il presidente della Croce Verde Gabriele Dalle Luche e le volontarie della ’Casa delle donne’ – è un servizio gratuito per chi subisce maltrattamenti, dalla violenza domestica a quella sessuale, fino allo stalking. Il servizio offre una consulenza legale e psicologica, l’accompagnamento e il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, garantendo totale anonimato e riservatezza. È un presidio fondamentale: le quattro donne che si sono rivolte allo sportello sarebbero rimaste nelle loro case, senza nessuno a cui chiedere aiuto". Info allo 0584-70404.

Daniele Masseglia