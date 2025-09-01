Cipolletta nuovo dirigente dell’Isi di Barga

BARGAL’Istituto di Istruzione Superiore di Barga apre un nuovo capitolo della sua storia. Da oggi, Germano Cipolletta (foto), dirigente scolastico di comprovata esperienza e alto profilo accademico, assumerà ufficialmente la guida dell’ISI Barga, dopo aver già ricoperto negli ultimi mesi l’incarico di dirigente reggente. L’ISI Barga si conferma un punto di riferimento per la formazione di eccellenza in Toscana, grazie a un’offerta articolata e in costante evoluzione: licei classico, linguistico e delle scienze umane con opzione economico-sociale; Istituto Tecnico “Ferrari” (indirizzi in Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie; Energia); Istituto Professionale Alberghiero (enogastronomia, ospitalità e accoglienza). Un’attenzione particolare è rivolta alla didattica innovativa, alla digitalizzazione dei processi di apprendimento e alla formazione linguistica avanzata, integrando percorsi Erasmus, progetti PON e PNRR e collaborazioni con imprese e ITS. Sul piano infrastrutturale, l’ISI Barga potrà contare su edifici completamente rinnovati, laboratori tecnologici di ultima generazione e un importante piano di investimenti per la creazione di una cittadella scolastica all’avanguardia. Napoletano di nascita, Germano Cipolletta porta con sé un curriculum di straordinaria ricchezza e varietà. Laureato con lode in Lingue e Letterature Straniere Moderne all’Università “L’Orientale” di Napoli, ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche all’Università di Roma “Tor Vergata” e due master universitari.